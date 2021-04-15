В японском храме Фумондзи в префектуре Мияги вновь пошли столетние часы, остановившиеся в 2011 году после землетрясения и разрушительного цунами на северо-востоке страны.
11 марта 2011 года в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой от 9,0 до 9,1, которое назовут Великим восточно-японским землетрясением. Землетрясение и последовавшее за ним цунами забрали жизни по меньшей мере почти 16 тыс. человек.
Читайте такжеУченые: Высота цунами, обрушившегося на Японию, превышала 40 метровХрам, где тогда висели часы, находился в нескольких сотнях метров от пострадавшего побережья, и его почти полностью разрушили гигантские волны, пишет The Guardian. Часы попали в руки священника другого храма, Буншуну Сакано. Он пытался вновь запустить часы, почистил их и завел пружину, но стрелки так и не двигались.
Однако поздно вечером 13 февраля 2021 года, всего лишь за несколько недель до 10-й годовщины катастрофы, в том же регионе произошло еще одно сильное землетрясение. Сейсмологи назвали его отголоском того самого землетрясения 2011 года.
被災の古時計、先月の地震で復活 宮城・山元の普門寺 https://t.co/H5mGKkpZgU— 河北新報オンラインニュース (@kahoku_shimpo) March 13, 2021
На утро после толчков Сакано пошел проверить повреждения в главном зале своего храма и услышал тиканье. Часы, которые не удавалось починить даже после нескольких чисток, снова пошли. Более того, они продолжают идти и сейчас, спустя два месяца.
"Это как знак ободрения, что настоящее восстановление впереди", - считает священник.
Когда в последнее время из-за пандемии коронавируса собрания местных жителей и волонтерские инициативы пришлось приостановить, Сакано стал думать над тем, чтобы прекратить заниматься своей общественной деятельностью. Однако заработавшие часы, по словам священника, теперь будто умоляют его все-таки не сдаваться и продолжать движение.
Представитель японской компании Seiko, которая занимается производством часовой продукции, предположил, что именно новое землетрясение могло вновь запустить часы: возможно, это произошло потому что пыль, скопившаяся внутри механизма, во время толчков вырвалась наружу.
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