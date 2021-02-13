В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1
Толчки ощущались также и в Токио. При этом предупреждение о цунами выпущено не было.
На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1.
В Армении произошло землетрясение, в Ереване проблемы со связьюОб этом сообщает Японское метеорологическое агентство. Эпицентр землетрясения находился у побережья префектуры Фукусима на глубине 60 км.
Толчки ощущались в Токио. При этом предупреждение о цунами выпущено не было. Информации о неисправностях на ядерном объекте Токаймура не поступало, сообщает Reuters.
Землетрясение произошло за несколько недель до 10-летней годовщины землетрясения 11 марта 2011 года, которое опустошило северо-восток Японии и вызвало мощное цунами, приведшее к самому тяжелому ядерному кризису в мире за четверть века.
Землетрясения часто происходят в Японии, одном из самых сейсмически активных районов мира. На Японию приходится около 20% всех землетрясений в мире магнитудой 6 и более, сообшает kommersant.
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