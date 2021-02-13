В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1

17:44, 13 февраля 2021
16
Прослушать
Остановить

Толчки ощущались также и в Токио. При этом предупреждение о цунами выпущено не было.

Толчки ощущались в Токио \ фото  REUTERS
Толчки ощущались в Токио \ фото  REUTERS

На востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1.

В Армении произошло землетрясение, в Ереване проблемы со связьюОб этом сообщает Японское метеорологическое агентство. Эпицентр землетрясения находился у побережья префектуры Фукусима на глубине 60 км.

Толчки ощущались в Токио. При этом предупреждение о цунами выпущено не было. Информации о неисправностях на ядерном объекте Токаймура не поступало, сообщает Reuters.

Землетрясение произошло за несколько недель до 10-летней годовщины землетрясения 11 марта 2011 года, которое опустошило северо-восток Японии и вызвало мощное цунами, приведшее к самому тяжелому ядерному кризису в мире за четверть века.

Землетрясения часто происходят в Японии, одном из самых сейсмически активных районов мира. На Японию приходится около 20% всех землетрясений в мире магнитудой 6 и более, сообшает kommersant.

Новости по теме

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: Японияземлетрясение
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
-1°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
86 %
760 мм
3.2 м/с
76 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь