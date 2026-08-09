В Украине вторую неделю дешевеет морковь: сколько стоит килограмм

Сейчас морковь в Украине поступает в продажу в среднем в два раза дороже, чем годом ранее.

Оптовые цены на морковь в Украине падают уже вторую неделю подряд. Такая ситуация сложилась из-за переизбытка овоща на рынке.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что морковь отпускают по 18-26 грн/кг ($0,40-0,58/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

По словам экспертов, очередное снижение цен на этот корнеплод связывают с перенасыщением рынка. При этом спрос на овощ сейчас существенно снизился, а уборка моркови как раз в активной стадии во всех регионах ведется достаточно активно. В таких условиях производители вынуждены идти на уступки покупателям и снижать цены.

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В то же время, несмотря на падение цен, сегодня морковь в Украине поступает в продажу в среднем в два раза дороже, чем годом ранее.

Цены на морковь в супермаркетах Украины

В Varus овощ продают по 22,90 грн/кг, но это цена со скидкой.

В АТБ корнеплод можно купить также со скидкой - 19,89 грн/кг.

В то же время в "Сильпо" цены стартуют от 22 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Арбузы в Украине начали возить на зерновозах – первый в этом году грузовик заехал на рынок в Киеве. На Столичном рынке уже предлагают средние сорта арбузов. Оптовые цены 3 августа стартовали от 8 грн/кг, розничные цены на арбузы – от 9 грн/кг.

При этом аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов отметил, что в Украине в начале августа активно продают голубику. Цены на ягоду умеренные, а предложение – довольно большое.

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