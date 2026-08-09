Археологи в глубокой пещере нашли сооружение, построенное 176 500 лет назад: что их удивило

Это открытие заставило переосмыслить возможности неандертальцев.

Почти на глубине 336 метров в кромешной темноте пещеры Брюникель на юго-западе Франции, где недавно поймали 230-сантиметрового сома со страстранной находкой в пасти, археологи обнаружили два кольца, построенных из обломков сталагмитов. Об этом пишет Daily Galaxy.

Возраст этих сооружений составляет приблизительно 176 500 лет, что означает, что они намного предшествуют появлению Homo sapiens в Европе. Это оставляет только одного правдоподобного строителя: неандертальцев.

Отмечается, что это открытие заставило переосмыслить возможности неандертальцев. Десятилетиями их изображали как недалеких родственников современных людей, неспособных к планированию, сотрудничеству и символическому мышлению, которые, как считалось, отличали наш вид. Пещера Брюникель значительно усложняет эту картину.

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Что делает это место таким захватывающим, так это не только его возраст, но и то, насколько тщательно и целенаправленно оно было построено. Чтобы добраться до этой скрытой камеры, нужно было преодолеть сотни метров в полной темноте с искусственным освещением. Тот, кто построил эти кольца, явно намеревался там оказаться и явно намеревался построить что-то конкретное.

Круг из обломков камня

Интересно, что две кольцевые структуры расположены в самом большом зале пещеры и построены почти полностью из сталагмитов, вырванных со дна пещеры. Большее кольцо имеет размеры 6,7 на 4,5 метра, а меньшее - 2,2 на 2,1 метра. В общей сложности строители использовали около 400 фрагментов сталагмитов общей длиной 112,4 метра и примерно 2,2 тонны кальцита.

При этом бросается в глаза однородность фрагментов. Большинство фрагментов имеют длину около 30 сантиметров, что говорит о том, что их не просто отломали и бросили на место, а намеренно измельчили до одинакового размера, прежде чем расположить в виде круглых образований.

Многие фрагменты также имеют следы обгорания, а кальцит местами почернел и покраснел, что указывает на преднамеренное воздействие огня. Однако, почему именно они были обожжены, остается открытым вопросом.

Проблемы с датировкой и вердикт о причастности неандертальцев

Важно, что причастность к этим находкам не всегда была столь очевидной. Когда археологи впервые исследовали пещеру Брюникель в 1990-х годах, фрагмент обожженной кости, найденный среди сталагмитов, указывал на возраст около 47 600 лет, что допускало участие современных людей.

Как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nature, ситуация изменилась в 2016 году, когда отдельная исследовательская группа применила метод уранового датирования непосредственно к кальциту. Результаты значительно сдвинули возраст назад, примерно до 176 500 лет. Поскольку Homo sapiens к тому моменту еще не достигли Европы, эти структуры могли быть созданы только неандертальцами, согласно исследователям, проводившим датировку.

Для чего это было

Отмечается, что назначение колец остается действительно невыясненным. Некоторые исследователи выдвинули идею о том, что эти сооружения служили своего рода убежищем, построенным в период, когда регион был охвачен ледниковыми условиями.

Другие предположили, что они выполняли ритуальную функцию, нечто сродни раннему храму, или просто были бытовым пространством с практическим, повседневным назначением.

Как отметили Жак Жаубер и его соавторы в своей статье 2016 года о результатах датирования, находка беспрецедентна в двух отношениях:

"Во-первых, она свидетельствует о присвоении глубокого карстового пространства (включая освещение) доисторическим видом человека. Во-вторых, речь идет о сложных сооружениях, о которых ранее не сообщалось, созданных из сотен частично откалиброванных, разбитых сталагмитов (спелеофактов), которые, по-видимому, были преднамеренно перемещены и размещены на своих нынешних местах, наряду с наличием нескольких специально обогреваемых зон".

Ученые пошли еще дальше, предположив, что группа неандертальцев, создавшая эти кольца, обладала гораздо более развитым уровнем социальной организации, чем считалось ранее. Это открытие согласуется с растущим объемом данных из других пещерных стоянок, в том числе в Испании, где неандертальцы создавали рисунки на сталагмитах около 65 000 лет назад.

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