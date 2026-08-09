Дерзкие удары Украины по России могут сыграть на руку Путину, - The Times

Среди россиян растет недовольство, направленное не столько на Путина, сколько на Украину.

Украинские дальнобойные удары проникают в Россию глубже, чем когда-либо. Киев надеется, что эта кампания подорвет моральный дух россиян, но существует опасность, что она может сыграть на руку сторонникам жесткой линии, призывающим президента РФ Владимира Путина не замораживать конфликт, а эскалировать его. Об этом пишет издание The Times.

Отмечается, что технический успех украинской кампании не вызывает сомнений. На пике кампании удары вывели из строя более трети всех российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Атаки на суда в Азовском море, в результате которых только в июле было поражено 236 судов, серьезно ограничили коммерческое судоходство по этому важнейшему водному пути. Интенсивность движения сократилась примерно на три четверти.

Видео дня

В последнее время Украина переключилась на атаки на здания, принадлежащие компании Wildberries. Более десятка крупных складов и логистических центров компании подверглись нападениям, в результате которых было повреждено или уничтожено около 20 процентов общей складской емкости.

Поскольку большая часть товаров хранилась для продавцов, от частных предпринимателей до крупных компаний, ущерб распространился повсеместно. По одной из оценок, общий ущерб на сегодняшний день составляет более 280 миллиардов рублей.

"Надежды на то, что масштабные атаки смогут парализовать российскую экономику, кажутся неоправданными. Доходы от нефти и газа выросли благодаря продолжающемуся кризису в Персидском заливе. Хотя базовые доходы упали примерно на пятую часть с начала кампании, сейчас показатели стабилизируются. Аналогично, компания Wildberries обещает ограниченную компенсацию продавцам, одновременно стремясь перевести запасы на более безопасные склады в соседнем Казахстане", - сказано в статье.

Настроения в РФ

Важно, что Украина имеет ограниченные запасы беспилотников и ракет. Ей пришлось перераспределить ресурсы, предназначенные для кампании против нефтеперерабатывающих заводов, на цели Wildberries, что позволило россиянам отремонтировать объекты. Длинные очереди за бензином, которые так смущали Кремль в прошлом месяце, уже уменьшаются или исчезли.

"Однако это политическая, а не только экономическая кампания, призванная донести войну до россиян. Это, несомненно, произошло: атаки были на первых полосах газет большую часть последнего месяца", - пишут журналисты.

По данным социологической компании "Левада", в прошлом месяце доля россиян, считающих, что война идет хорошо, упала до рекордно низкого уровня в 50 процентов, что на 19 процентных пунктов меньше, чем в это же время в прошлом году. При этом только 28 процентов заявили, что считают, что война идет плохо. Остальные не были уверены.

Социологи также отметили падение личного рейтинга одобрения Путина. Они остаются искусственно завышенными из-за отсутствия какой-либо значимой оппозиции, но тем не менее упали до 74 процентов, самого низкого уровня с момента его вторжения в Украину.

Отмечается, что среди россиян также растет недовольство, направленное не столько на Путина, сколько на Украину. Хотя большинство выступает за замораживание конфликта и начало переговоров, есть и значительное меньшинство, которое считает, что, если уж на то пошло, аргессию против Украины следует усилить.

Чего хочет Путин

В частности, растущее число жертв среди гражданского населения России играет на руку сторонникам жесткой линии. Новая готовность российских государственных СМИ публиковать информацию о жертвах внутри страны свидетельствует о попытке убедить свой народ в том, что именно они являются жертвами, а не агрессорами. В статье сказано:

"Цель Путина - легитимизировать войну и любую будущую эскалацию. Его первоначальное, неявное обещание заключалось в том, что россияне не будут вынуждены участвовать в войне, если только они сами не захотят пойти добровольцами. Затем он попытался представить свою "специальную военную операцию" как экзистенциальную необходимость. Несмотря на масштабную пропагандистскую кампанию, эта линия так и не сработала. Новый циничный подход, основанный на мести, может оказаться более эффективным для укрепления поддержки режима и оправдания непопулярных шагов, таких как мобилизация резервистов для восполнения текущего дефицита призыва".

Уже сейчас Россия отвечает огнём на огонь. Портовый кластер Большой Одессы неоднократно подвергался ударам, что привело к приостановке большей части судоходства в этом районе.

Поскольку Украина израсходовала все боезапасы ракет для Patriot, необходимых для перехвата российских баллистических и гиперзвуковых ракет, существует опасение, что с наступлением зимы Москва возобновит свою кампанию против энергетической инфраструктуры, которая уже работает менее чем на треть своей довоенной мощности.

Цель Украины

В конце июня президент Зеленский начал 40-дневную кампанию глубоких ударов по России, "чтобы заставить ее закончить войну" до зимы. Это был рискованный шаг, но, возможно, необходимый. Ему нужно было показать западным союзникам Украины, и прежде всего скептически настроенному президенту Трампу, что у него "есть козыри".

Отмечается, что в то же время в некоторых кругах Киева существовало подлинное ощущение, что тлеющее недовольство в российской элите может быть выведено на поверхность глубокими ударами по хорошо заметным экономическим объектам. Журналисты пишут:

"Попытки деморализовать нацию и заставить ее просить мира с помощью авиаударов могут увенчаться успехом, но только если они способны нанести действительно сокрушительные удары. Во Второй мировой войне атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки вынудили Японию капитулировать, но "Блиц" лишь укрепил решимость Великобритании. Пока что Украина не может добиться такого эффекта".

По их мнению, глубокие удары, несомненно, подрывают доверие к Путину и ослабляют экономику, а значит, и военную машину. Они также подталкивают прагматичных и технократических деятелей элиты к всё более открытым призывам к сдержанности и прекращению боевых действий.

Однако "ястребы" используют эту кампанию как повод подтолкнуть Путина к ещё более жестокой и эскалационной стадии войны, чтобы попытаться быстро закончить её на своих условиях. "Война складов" неизбежно означает забастовки в населённых пунктах и ​​вблизи них, поэтому число жертв среди гражданского населения растёт с обеих сторон. Более того, Путин, возможно, теперь чувствует, что у него больше оснований для мобилизации дополнительных войск для осенней кампании, меньше опасаясь народного протеста.

Вторжение шальной российской ракеты в воздушное пространство Польши десять дней назад и обнаружение в среду взрывного дрона в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии, очевидно нацеленного на украинский грузовой самолет с оружием, могут быть предупреждением о том, что произойдет дальше.

"Обдуманная авантюра Украины может привести к тому, что Путин пойдет на гораздо более опасную авантюру", - добавили аналитики.

Удары по РФ

Силы обороны уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Волна Купол Гарант" на территории воинской части № 2156 в российском Геленджике. Об этом сообщил OSINT-аналитик фото Dnipro Osint 〈Гарбуз〉, который опубликовал спутниковые снимки за 7 августа.

Он пояснил, что комплекс создает направленные радиопомехи в сторону спутника, мешая ему принимать сигналы от наземных терминалов.

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