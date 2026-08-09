В Амазонии нашли следы неизвестной цивилизации, насчитывавшей миллионы жителей

Представления о том, что до европейской колонизации Амазония была преимущественно дикой пустошью, выглядят всё менее правдоподобными.

В юго-западной части Амазонии археологи обнаружили масштабные следы древней цивилизации, существовавшей около 2000 лет назад. Исследователи полагают, что в период расцвета её население могло составлять от 1,25 до 3 млн человек. Об этом пишет Popular Mechanics со ссылкой на новое исследование, опубликованное в журнале Nature.

Эту цивилизацию археологи условно называют Акири (Aquiry). Ее территория, по оценкам ученых, охватывала около 180 000 квадратных километров в юго-западной Амазонии. В то же время подробно исследовать удалось лишь небольшую часть этого региона.

Ключевую роль в открытии сыграло лазерное сканирование по технологии LiDAR, которое позволяет исследовать поверхность земли сквозь густой растительный покров. Как сообщает издание, лишь на примерно 3% территории, которую связывают с цивилизацией Акири, исследователи обнаружили более 20 тысяч древних земляных сооружений.

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В ходе исследования команда с помощью LiDAR задокументировала 432 земляных объекта, 396 из которых ранее не были зафиксированы. Если добавить 1279 сооружений, известных благодаря спутниковым и аэрофотоснимкам, общее количество известных объектов в регионе достигает примерно 1700. Среди них около 120 геоглифов – геометрических конструкций, окруженных рвами.

"Масштаб и точность этих сооружений просто поражают", – сказал журналистам ведущий автор исследования, археолог Хельсинкского университета Мартти Пярссинен.

На основе полученных данных ученые предполагают, что на всей территории Акири могло существовать от 24 до 30 тысяч земляных сооружений. Примерно две трети из них, вероятно, создали сами представители этой цивилизации. По словам исследователей, такое количество масштабных объектов свидетельствует о значительно более высокой плотности населения древней Амазонии, чем считалось ранее.

В публикации отмечается, что наибольшая численность населения Акири могла наблюдаться здесь примерно в 100–300 годах нашей эры. Земляные сооружения имели различную форму – от кругов и квадратов до восьмиугольников и пентаграмм. Вероятно, они использовались в качестве церемониальных или политических центров.

Средний размер таких комплексов составлял около 2,8 гектара, а самые крупные занимали почти 50 гектаров. Ровы вокруг них могли достигать примерно 5 метров в глубину и 9–13 метров в ширину. Исследователи предполагают, что сооружения могли возводиться без металлических инструментов и даже без помощи животных.

Согласно данным исследования, цивилизация Акири могла сформироваться примерно в 600 году до нашей эры. Её поселения состояли из деревень, где проживало около 300 человек в длинных домах. Жители выращивали тыквы, кукурузу, маниоку, бразильские орехи и персиковые пальмы, одновременно активно изменяя окружающий ландшафт.

Впрочем, примерно в 850–950 годах нашей эры большинство земляных сооружений было заброшено. Авторы исследования обращают внимание на то, что этот период совпадает с упадком других доколониальных цивилизаций Америки.

"Если подобные результаты будут получены в других районах Амазонии, общую плотность населения до колонизации и её влияние на современную структуру почв и лесов Амазонии, биоразнообразие и даже некоторые модели глобального климата придётся пересмотреть", – говорится в исследовании.

По словам соавтора работы, географа из Университета Акри Алсеу Ранзи, новые археологические открытия постепенно разрушают представление об Амазонке как о нетронутой людьми дикой природе.

Новости археологии

Как писал УНИАН, в Великобритании нашли артефакт из слоновой кости возрастом 500 000 лет. Он является самым древним известным инструментом такого типа в Европе. Инструмент использовался ранними неандертальцами или Homo heidelbergensis для ремонта каменных орудий, что свидетельствует о высоком уровне технологического мышления.

По словам учёных, находка доказывает, что древние люди целенаправленно выбирали материалы для специализированных задач и обладали сложными знаниями об их свойствах.

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