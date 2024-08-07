В Альянсе утверждают: Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии.

Североатлантический альянс (НАТО) в годовщину начала вооруженной агрессии России против Грузии заявил о полной поддержке территориальной целостности и суверенитета страны. При этом в НАТО выступают с призывом к стране-агрессору вывести силы, размещенные в Грузии без ее согласия. Об этом в соцсети Х заявила пресс-секретарь Альянса Фара Дахлалла.

Она, в частности, призвала Россию вывести силы, размещенные в Грузии без согласия этой страны.

"Южная Осетия и Абхазия является частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии", - написала спикер. Видео дня

Тем временем свое заявление по поводу 16-й годовщины с начала вооруженной агрессии РФ против Грузии опубликовало МИД Украины. Там напомнили, что Россия убила сотни невинных людей, оккупировала Абхазию и Южную Осетию, и заверили, что Украина поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах и "решительно осуждает захватническую политику Кремля".

"Россия должна вывести свои войска с суверенной территории Грузии в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года и отменить признание грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии так называемыми "независимыми государствами. ... Только совместными усилиями международного сообщества можно помешать агрессивной политике РФ, заставить ее покинуть временно оккупированные территории Грузии и Украины, привлечь российских преступников к ответственности за всю несправедливость, преступления и зверства", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отношения Грузии и Запада - последние новости

В конце июля США и ЕС остановили многомиллионную помощь Грузии из-за ее разворота к Москве. Поворотным моментом стало принятие закона об "иноагентах" грузинским парламентом в мае этого года.

Закон требует от групп, которые получают финансирование из-за рубежа, регистрироваться как иностранные агенты. Внутренняя оппозиция и Запад раскритиковали его как инспирированный РФ метод для подавления инакомыслия.

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