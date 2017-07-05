В Турции мужчина ворвался в здание суда: убил полицейского и взял заложника, а потом покончил с собой
Мужчина, чья личность пока не установлена, вторгся в здание суда вечером 4 июля. Власти не считают это терактом.
В Турции мужчина убил полицейского в здании суда в городе Гемлик в провинции Бурса на северо-западе Турции и взял заложника, впоследствии покончив с собой.
Об этом сообщает агентство Anadolu, передает «Новое время».
Как проинформировали в полиции, мужчина, чья личность пока не установлена, вошел в здание суда вечером 4 июля. Неизвестный был вооружен охотничьей винтовкой, из которой застрелил офицера полиции и ранил еще одного человека.
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По данным CNN Turk, раненным оказался адвокат — член парламента от Республиканской народной партии Озгур Аксой.
Впоследствии нападавший покончил с собой.
По данным агентства, власти не рассматривают инцидент как теракт.