В Турции мужчина ворвался в здание суда: убил полицейского и взял заложника, а потом покончил с собой

В Турции мужчина убил полицейского в здании суда в городе Гемлик в провинции Бурса на северо-западе Турции и взял заложника, впоследствии покончив с собой.

Об этом сообщает агентство Anadolu, передает «Новое время».

Как проинформировали в полиции, мужчина, чья личность пока не установлена, вошел в здание суда вечером 4 июля. Неизвестный был вооружен охотничьей винтовкой, из которой застрелил офицера полиции и ранил еще одного человека.

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По данным CNN Turk, раненным оказался адвокат — член парламента от Республиканской народной партии Озгур Аксой.

Впоследствии нападавший покончил с собой.

По данным агентства, власти не рассматривают инцидент как теракт.