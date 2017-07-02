Теракт в Дамаске: смертники на автомобилях убили 20 человек (фоторепортаж)

По крайней мере 20 человек погибли и 30 были ранены, когда в воскресенье три смертника на автомобилях напали на сирийскую столицу Дамаск.

Об этом сообщает проправительственный телеканал "Ехбария", передает агентство Xinhua.

Жители Дамаска проснулись в воскресенье утром с тремя громкими взрывами, которые позже оказались осуществленными тремя самоубийцами-смертниками.

Автомобили привлекли внимание сотрудников службы безопасности, которые позже схватили их. По дороге к аэропорту под въездом в Дамаск взорвались две машины, не достигнув своих целей внутри города, а третья машина взорвалась на площади Тахрир в восточном Дамаске.

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Большинство людей погибли при взрыве в районе площади Тахрир, где были повреждены 56 машин, а также фасады трех жилых домов, сообщает военный источник Xinhua.

Источник, говоря на условиях анонимности, заявил, что террористы намеревались взорвать машины именно во время возвращения людей к работе после недельного праздника Ид аль-Фитр.

По данным Сирийского центра мониторинга по правам человека, во время взрывов 18 человек были убиты и 15 ранены, среди которых 10 человек погибли во время взрыва на площади Тахрир.