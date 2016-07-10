"Самая агрессивная акция за пять лет": в Берлине во время столкновений с леворадикалами ранены 123 полицейских

Всего 123 берлинских полицейских получили различные ранения во время столкновений с участниками акции протеста левых радикалов, состоявшейся накануне в столице Германии Берлине.

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Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщили в полиции пресс-служба полиции города, передает "Немецкая волна".

По данным правоохранителей, акция стала "самой агрессивной и самой насильственной демонстрацией за последние пять лет".

Многих из задействованных 1800 служащих обкидали камнями и бутылками. Кроме того, были задержаны 86 наиболее агрессивных митингующих, говорится в сообщении ведомства. Задержанные находятся под стражей, а тем временем против трех из них начаты следственные действия за серьезное нарушение общественного порядка.

Повод для проведения в берлинском районе Фридрихсгайн акции левых радикалов стало частичное принудительное выселение людей из одного дома в этом районе, который представляет собой альтернативный левоавтономний проект сожительства. Кроме того, многие из жителей проекта жаловался на все более усиленное присутствие полиции возле него.

Митингующие держали в руках транспаранты с призывами защитить дом и выступить "солидарно против государственного террора". Вскоре после начала демонстрации среди участников, по данным полиции, "воцарился очень агрессивное и враждебное к полиции настроение". Кроме бутылок и камней, в правоохранителей полетели также петарды и другие пиротехнические изделия. В результате их действий были разбиты витрины близлежащих магазинов. Кроме того, демонстранты повредили несколько машин полиции.

По разным данным, количество демонстрантов выросло с 500 в начале до около 3500.