Боевики ИГИЛ на глазах у детей казнили футболистов из Сирии – СМИ (фото)
03:24, 10 июля 2016Мир
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Мужчин обвинили в шпионаже в пользу курдов.
ИГ казнило сирийских футболистов / dailymail.co.uk
Боевики ИГИЛ казнили четверых сирийских футболистов после того, как религиозные лидеры заявили, что поддержка футбола противоречит исламу. Об этом сообщает The Daily Mail.
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Жертвы боевиков были обезглавлены в Ракке на глазах у толпы детей. Футболистов из популярной команды "Альш-Шабаб" обвинили в шпионаже в пользу "Рабочей партии Курдистана".
ИГ казнило сирийских футболистов / dailymail.co.uk
Ужасные картины казни, на которых запечатлены осматривающие тела жертв дети, появились в "Твиттере" исламистов. Также были обнародованы фото футболистов в форме их команды.
ИГ казнило сирийских футболистов / dailymail.co.uk
Кроме футболистов был казнен еще один мужчина, которого пока не идентифицировали.
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