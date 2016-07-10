Боевики ИГИЛ на глазах у детей казнили футболистов из Сирии – СМИ (фото)

Боевики ИГИЛ казнили четверых сирийских футболистов после того, как религиозные лидеры заявили, что поддержка футбола противоречит исламу. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Жертвы боевиков были обезглавлены в Ракке на глазах у толпы детей. Футболистов из популярной команды "Альш-Шабаб" обвинили в шпионаже в пользу "Рабочей партии Курдистана".

Ужасные картины казни, на которых запечатлены осматривающие тела жертв дети, появились в "Твиттере" исламистов. Также были обнародованы фото футболистов в форме их команды.

Кроме футболистов был казнен еще один мужчина, которого пока не идентифицировали.