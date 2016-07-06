Число жертв крупнейшего с 2003 года теракта в Ираке достигло 250 человек
Число погибших в результате взрывов 3 июля в Багдаде достигло 250 человек.
Об этом сообщили власти Ирака, передает Русская служба Би-би-си.
В Ираке продолжается общенациональный траур.
Грузовик, начиненный взрывчаткой, был подорван в оживленном районе Эль-Каррада, где семьи делали покупки по случаю конца Рамадана. Второй взрыв прогремел спустя некоторое время на севере Багдада.
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4 июля Министерство юстиции Ирака сообщило о казни пятерых человек после масштабного теракта. Министерство хотело бы, чтобы все семьи, пострадавшие в результате теракта, знали "что братья в Минюсте продолжают справедливо наказывать тех, чьи руки - в крови иракцев", говорится в заявлении министерства.
Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство". За неделю до нападения на Багдад иракские войска отвоевали у боевиков ИГ город Фаллуджа.
Атака стала крупнейшей по количеству жертв с 2003 года, когда в Ирак вторглись коалиционные силы во главе с США. Взрывы происходят в Ираке регулярно на фоне кровопролитного противостояния суннитов и шиитов.