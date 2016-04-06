В центре Москвы повесили плакат с изображением Путина и подписью "Какая Панама?" (фото)
20:54, 06 апреля 2016Мир
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Неизвестные плакатом напомнили о недавнем "панамском скандале", в котором упоминается Путин.
Плакат повесили на одной из остановок / facebook.com/oleg.kashin
Фото опубликовал на своей странице Facebook журналист Олег Кашин.
В центре Москвы на одной из остановок общественного транспорта неизвестные повесили плакат с изображением президента России Владимира Путина и подписью: "Какая Панама?".
Как сообщал УНИАН, журналисты опубликовали глобальное расследование об офшорах мировой элиты.
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Доклад стал возможен благодаря утечке 11 миллионов документов с 1977 по 2015 годы из базы данных панамской компании Mossack Fonseka, четвертой по величине в мире оффшорной юридической фирмы.
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