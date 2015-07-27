Во Францию в небо поднялось рекордное количество воздушных шаров (видео)

Как сообщается на сайте организатора мероприятия Lorraine Mondial Air Ballons 26 июля в воздух с аэродрома Chambley Planet'Air поднялись сразу 433 летательных аппарата. Предыдущий рекорд, когда в небо взлетели 408 воздушных шаров, был установлен здесь же в 2013 году. Об этом сообщает Lenta.ru.

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Перед тем как запустить шары в воздух, летательные аппараты расставили на земле в две параллельные линии, общая длина которых составила около шести километров. В мероприятии приняли участие команды из 40 стран.

Отмечается, что мировой рекорд удалось установить во время традиционного фестиваля воздушных шаров, который проходит в Лотарингии дважды в год.