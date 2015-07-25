Россия планирует демонтировать оборудование связи с "Мистралей"

В России начали готовить группу специалистов, которые поедут во Францию для демонтажа оборудования связи с «Мистралей», передает Газета.ru со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России.

«Такая задача поступила, сейчас готовится группа, которая будет отправлена во Францию для демонтажа поставленного Россией оборудования связи и управления, имеющегося на борту «Мистраля», — сообщил источник.

Уточняется, что это оборудование универсально и может быть использовано на других кораблях ВМФ России.

Читайте такжеСМИ: Россия и Франция согласовали сумму неустойки на "Мистрали"

Как сообщал УНИАН, контракт на поставку двух вертолетоносцев РФ и Франция заключили в 2011 году. Планировалось, что первый корабль поступит на вооружение российского флота в 2014 году. В ноябре прошлого года президент Франции Франсуа Олланд приостановил процесс передачи вертолетоносцев.