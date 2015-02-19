Франция снова отказала России в поставках "Мистралей"

Об этом заявил французский министр обороны Жан-Ив Ле Дриан, пишет ZN.UA.

В ходе выступления во французском парламенте он пояснил, что на политическом уровне условия для передачи корабля российской стороне не созданы.

"Наш приоритет на сегодняшний день - это стабилизация ситуации в сфере безопасности в Украине. Это означает, что все стороны должны соблюдать перемирие. Также нужно претворить в жизнь политический план по преодолению кризиса", - сказал Дриан.

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13 января Россия направила запрос в Минобороны Франции с просьбой официально объяснить причину невыполнения соглашения по "Мистралям". При этом премьер-министр и президент Франции неоднократно заявляли, что не передадут России "Мистрали" до тех пор, пока правительство РФ не примет реальных действий для деэскалации конфликта на востоке Украины - "снизит агрессивные действия против суверенной страны".