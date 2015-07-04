За снос памятника Россия пригрозила Польше "самыми негативными последствиями"

В заявлении МИД РФ в субботу отмечается, что рассматривают решение польского города Нова Суль о сносе польско-советского памятника "как откровенно недружественный шаг польской стороны как прямое и грубое нарушение положений соглашения между РФ и Польши о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий", сообщает ZN.UA.

В частности, Россию возмутило, что памятник был демонтирован без согласования с российской стороной.

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"С сожалением вынуждены констатировать, что польские власти не прислушиваются к нашим неоднократным призывам прекратить "войну" с памятниками..Складывается впечатление, что глумление над нашими памятными местами возведено в Польше в ранг государственной политики", - говорится в сообщении дипломатического ведомства.

В связи с этим в российском МИД заявили Польше, что Варшава должна наконец понять, что "развязанная в Польше "война памятников" чревата самыми негативными последствиями, ответственность за которые будет полностью лежать на ее инициаторах".

В свою очередь спикер МИД Польши Марчин Войцеховски заявил Reuters, что решение города Нова Суль не нарушает соглашение с Россией.

Памятник в Новой Суле был разрушен в конце июня. Мэр города Вадим Тишкевич тогда заявил, что памятник был "некрасивый, всегда грязный из-за грубых надписей".

"Времена изменились. Мы выросли. Русских здесь давно нет", - цитирует Reuters слова мэра польского города.