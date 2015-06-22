В Польше назначили главнокомандующего на случай войны

Об этом сообщило президентское Бюро национальной безопасности 21 июня, передает Радио Польша.

"Создание возможности выбора кандидата на должность Главнокомандующего вооруженными силами, который сможет заранее подготовиться к исполнению обязанностей, было одним из главных изменений, внесенных в рамках реформы системы управления Вооруженными силами, которая начала действовать 1 января 2014 года", - напомнило Бюро национальной безопасности.

Читайте такжеНаселение стран НАТО должно понять, что мирный период закончился - министр обороны ПольшиГлавнокомандующий должен принять командование армией во время войны и подчиняться непосредственно президенту, занимающемуся защитой государства совместно с правительством. Остальные военные задания, связанные с оборонительными операциями, например, учения, остаются в ведении Министерства обороны, также и во время войны.

Президент Польши, подписывая закон о создании такой должности в структуре управления польской армией 1 апреля 2015 года, отмечал, что "закон вооружает польское государство реальной способностью эффективно и быстро реагировать на потенциальную опасность и кризисы".