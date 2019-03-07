цей матеріал доступний українською

"Флинта никто не любил": стали известны новые детали о самоубийстве вокалиста The Prodigy

09:34, 07 марта 2019
Мир
356 0

Лидер британской панк-группы Sex Pistols Джонни Роттен заявил, что вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой из-за одиночества и отсутствия поддержки.

Читайте такжеСМИ узнали, чем занимался вокалист The Prodigy за два дня до смерти (фото)

Об этом сообщает TMZ. Порталу удалось взять комментарий у Роттена, когда последний направлялся на премьеру документального сериала «Панк» в Hollywood's SIR Studios.

«Не поймите меня неправильно, но его Флинта никто не любил, все его бросили, и это его разрушило», - сказал Роттен.

Он также выразил мнение, что люди «больше не заботятся друг о друге» и предложил всем, кого посещают суицидальные мысли, прийти и поговорить с ним.

Как сообщал УНИАН, Флинт перед смертью умолял свою жену вернуться.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Смерть вокалиста The Prodigy
Теги: #Кит Флинт#The Prodigy