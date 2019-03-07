"Флинта никто не любил": стали известны новые детали о самоубийстве вокалиста The Prodigy

Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой из-за одиночества, считают друзья.

Лидер британской панк-группы Sex Pistols Джонни Роттен заявил, что вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой из-за одиночества и отсутствия поддержки.

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Об этом сообщает TMZ. Порталу удалось взять комментарий у Роттена, когда последний направлялся на премьеру документального сериала «Панк» в Hollywood's SIR Studios.

«Не поймите меня неправильно, но его Флинта никто не любил, все его бросили, и это его разрушило», - сказал Роттен.

Он также выразил мнение, что люди «больше не заботятся друг о друге» и предложил всем, кого посещают суицидальные мысли, прийти и поговорить с ним.

Как сообщал УНИАН, Флинт перед смертью умолял свою жену вернуться.