Россия начала использовать увеличенную версию 'Герберы', - Флэш

Специалист просит откликнуться тех, у кого есть такой упавший БПЛА – аппарат необходимо исследовать.

Россия начала использовать новую увеличенную версию беспилотного летательного аппарата "Гербера", который применяется в военных действиях – наносит удары, ведет разведку и т. д. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"В небе появилась новая версия "Герберы". Она значительно больше обычной. Очень просим тех, у кого она есть после падения, откликнуться. Ее нужно исследовать", – написал он в Telegram.

Специалист опубликовал несколько фотографий, на которых можно увидеть огромный беспилотник и некоторые его компоненты. Сверху на этом БПЛА лицом вниз лежит мужчина, раскинувший руки и ноги, как звезда. Видно, что беспилотник значительно больше мужчины.

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"Как видите, человек на фото не отдает трофей. Шучу, я попросил сфотографироваться, чтобы можно было быстро оценить размер", – пояснил Флэш.

Что известно о "Гербере"

Это российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Согласно открытым источникам, "Гербера" может выполнять различные задачи, включая разведку, наблюдение, нанесение ударов и отвлечение средств противовоздушной обороны. Благодаря своей низкой стоимости дрон может быть использован в качестве ложной цели, что затрудняет работу ПВО противника. Также возможно формирование роев из нескольких дронов для массированных атак. Ранее сообщалось, что стоимость "Герберы" составляет до 3 тыс. долларов.

Проблемы украинской ПВО – последние новости

Как писал УНИАН, на днях специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что из-за острой нехватки ракет для систем Patriot Украина остается уязвимой перед массированными ударами российской баллистики.

В то же время решение этой проблемы существует. По мнению специалиста, самый реальный способ усилить защиту – получить ракеты PAC-3 из запасов союзников. Ежемесячный оборонный выпуск РФ составляет до 70 "Искандеров", около полусотни ракет для С-400 и 4–7 единиц "Цирконов". По данным Флэша, производство противоракет PAC-3 для систем Patriot достигает 50–60 единиц в месяц.

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