По мнению Рыженко, такой гигант - идеальная цель для морских дронов.

Россия строит в оккупированном Крыму огромный универсальный десантный корабль "Иван Рогов" проекта 23900. Как заявил в эфире телемарафона капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко, у оккупантов могут быть проблемы именно из-за габаритов этой техники.

По его словам, этот очень большой корабль был спроектирован в Санкт-Петербурге, а на его строительство оккупанты вышли в 2017-2019 годах. Как пояснил эксперт, самым удобным предприятием для такого строительства является завод "Залив" в оккупированной Керчи, потому что там благоприятные условия из-за габаритов и климата.

Рыженко рассказал, что это будет универсальный десантный корабль, на котором смогут базироваться до 20 военных вертолетов. Также он сможет взять на борт 1 тысячу морских пехотинцев.

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"Сам корабль достаточно габаритный, длина -220 метров, ширина - 40 метров, тоннажность - 40 тысяч тонн. По тоннажности - в 3-4 раза превышает "Москву", которую мы уничтожили (флагман ЧФ РФ, уничтоженный ВСУ весной 2022 года - УНИАН)... Это такой серьезный корабль, планировали его в 2025 году, теперь - 2028-м... Интересно, что основные двигатели - газотурбинные. До 2014 года их вообще не строили (в РФ - УНИАН). Потом фактически украли наше производство, перенесли его в Рыбинск РФ... Вот планируют построить такие двигатели для них", - рассказал эксперт.

Он добавил, что "Иван Рогов", как десантный корабль - способен, но в Черном море ему будет "не очень много" мест для проведения соответствующих операций с его участием. Как пояснил Рыженко, Черное море - небольшое и большинство стран Черноморско-Азовского бассейна враждебно относятся к России.

Эксперт также рассказал, что на этом большом корабле во время строительства усилили ПВО.

"Там была достаточно простая система, поставили на него два "Панциря"... Но если сравнивать противовоздушный потенциал с крейсером "Москва", то это - один к 30 в пользу крейсера. То есть, он очень не защищен, уязвим в этом плане. Еще и за это время добавились украинские морские дроны, для которых такая цель почти идеальна", - заверил капитан 1-го ранга.

По его мнению, несмотря на то, что "Иван Рогов" мощный и в РФ его называют будущим "флагманом" Черноморского флота РФ, в случае боевых действий с ним у оккупантов будет очень много проблем именно из-за его больших габаритов.

"Это гигантомания. Хотя корабль и мощный в условиях, которые складываются в зоне морской операции, уязвимость его растет", - считает Рыженко.

Десантные корабли проекта 23900 - что известно

Как писал УНИАН, десантные корабли проекта 23900 предназначены для замены французских УДК "Мистраль", которые были заказаны Россией, но в 2014-м году французы отказались поставить их из-за агрессии РФ против Украины. Главные задачи корабля - высадка морского десанта с помощью десантных катеров и вертолетов, а также управление силами десанта.

В сеть выложили фото корпуса главного универсального десантного корабля "Иван Рогов", который строят для РФ в оккупированной Керчи на судостроительном заводе "Залив". В целом россияне хотят построить два корабля проекта 23900 - "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко". Оба заложили 20 июля 2020 года.

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