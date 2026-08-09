Основное направление – Одесская область: в Воздушных силах раскрыли детали российской атаки

Зафиксировано попадания ракет и ударных БПЛА в 22 местах.

В ночь на воскресенье, 9 августа, российская армия массированно атаковала Украину дронами и ракетами, основным направлением удара была Одесская область.

По данным Воздушных сил ВСУ, с 18:00 субботы, 8 августа, противник атаковал Одесскую область баллистическими, противокорабельными и противорадиолокационными ракетами: "Искандер-М/С-400", "Оникс", Х-31П. Ракеты были запущены с территории временно оккупированного Крыма и из акватории Чёрного моря.

Также враг применил против Украины 202 ударных БПЛА типа Shahed, в том числе – реактивные, "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия", баражирующие боеприпасы "Бандероль".

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"Основное направление удара – Одесская область", – отмечают военные.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 174 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", дроны других типов, а также 5 баражирующих боеприпасов "Бандероль" на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА в 22 местах, а также падение обломков сбитых ракет в 6 точках.

В Воздушных силах Украины отмечают, что в результате противодействия Сил обороны несколько вражеских ракет не достигли целей, информация о местах падения уточняется.

По состоянию на 8:06 атака продолжалась – в воздушном пространстве находились вражеские БПЛА.

Ночная атака на Украину – что известно

Как писало УНИАН, в ночь на 9 августа Россия массированно атаковала Одессу дронами и ракетами. Из-за попаданий в областном центре нет света и воды. Ранения получили по меньшей мере 8 гражданских лиц.

Также в Харькове вражеский дрон попал в 10-этажный жилой дом – разрушены этажи с 7-го по 10-й. Затем прозвучал еще один удар по соседней многоэтажке. Известно о двух погибших и более 10 пострадавших, под завалами могут находиться люди.

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