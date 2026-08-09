Война в Иране ослабила США, теперь Россия и Китай меняют планы, - NYT

Наиболее непосредственное влияние нехватки боеприпасов ощущается в Киеве.

Война США против Ирана истощила американские запасы вооружений до тревожного уровня и привела к задержке поставок Соединенными Штатами европейским и азиатским заказчикам. Это может придать уверенности России и Китаю, если они задумаются о потенциальном конфликте с Соединенными Штатами, пишет The New York Times.

Бомбардировки Ирана уничтожили тысячи ракет, содержащих высокоточные детали от глобальных поставщиков и производство которых может занять годы. Иранская кампания также вынудила Пентагон срочно перебросить корабли, самолеты и подразделения ПВО из Европы и Азии на Ближний Восток. В результате происходит значительное ослабление американской огневой мощи в этих регионах.

При этом эксперты говорят, что кризис с боеприпасами почти наверняка затянется на годы.

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"Невозможно, чтобы это не оказало существенного влияния на решения России и Китая", – сказал Том Карако, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. - "Они могут предпринять что-то вполне преднамеренное и в выбранное ими время, потому что нам потребуются годы, чтобы восстановить их".

Администрация Трампа сотрудничала с военными подрядчиками, чтобы попытаться ускорить и расширить производство. Но даже с учетом этих усилий, Соединенным Штатам может потребоваться более двух лет, чтобы пополнить запасы более чем 1500 зенитных ракет Patriot, которые использовались в войне с Ираном. По словам двух источников, текущий запас этих ракет в США составляет менее 1700 единиц.

Последствия для союзников

Наиболее непосредственное влияние нехватки боеприпасов ощущается в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на этой неделе, что количество зенитных ракет, поставляемых его стране западными союзниками, в этом году сократилось в три раза по сравнению с 2025 годом. В среду Украине не удалось перехватить ни одной из 28 ракет, выпущенных Россией.

По мнению аналитиков, основная проблема заключается в том, что Россия нарастила производство ракет в большей степени, чем западные сторонники Украины смогли произвести средства ПВО. Иранская война усугубила это несоответствие.

Ппо словам чиновников, американские военные в значительной степени исчерпали свои запасы некоторых типов ракет большой дальности во время войны с Ираном.

При этом такие ракеты большой дальности имели бы решающее значение в войне против Китая или России, стран с гораздо более развитой системой противовоздушной обороны, чем Иран. Как отмечают чиновники, оба правительства внимательно отслеживают запасы США, оценивая их на основе общедоступных источников, а также с помощью своих спутников-шпионов и других систем наблюдения.

"Россия и Китай давно понимают, что американские запасы ограничены, и теперь осознают, что для пополнения запасов до уровня, позволяющего реализовать определенные военные планы, потребуется время. В этом смысле, как считают некоторые аналитики, более затяжной конфликт с Ираном выгоден Москве и Пекину", - пишет NYT.

Дара Массико, эксперт по российским военным из Фонда Карнеги за международный мир, заявила, что Москва начала пересматривать свои представления о военных запасах США еще до начала войны с Ираном. По ее словам, война в Украине, возможно, показала российским военным планировщикам, что Соединенные Штаты наращивают производство оружия медленнее, чем они предполагали.

"Это неправильный подход к российской системе, потому что тогда они начинают менять свое восприятие собственной мощи по отношению к НАТО. Это заставляет их приходить к выводам, которые нам, возможно, не хотелось бы видеть", – сказала Массико.

Дефицит оружия в США - новости

Ранее СМИ писали, что Дональд Трамп был разгневан утечкой информации в СМИ о сокращении американских запасов оружия, поскольку, по его мнению, это ослабляет его позиции на переговорах с Ираном.

Он также заявил, что отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в предоставлении дальнобойных ракет Patriot.

"Нам самим нужны ракеты. Байден передал Украине боеприпасов на 300 млрд долларов. Когда я уходил, наши склады были полны, а теперь мы их пополняем", – заявил Трамп.

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