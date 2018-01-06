Украинские военные передали родственникам тела погибших на Луганщине боевиков

Украинские военные накануне Рождества передали родственникам тела погибших боевиков, найденные осенью прошлого года на Луганщине. Об этом сегодня пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.

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На КПВВ "Станица Луганская" в рамках гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" состоялась передача останков тел погибших, вероятно, представителей незаконных вооруженных формирований. Их в сентябре прошлого года нашла поисковая группа гражданско-военного сотрудничества вблизи города Счастье Луганской области.

В результате тесного межведомственного сотрудничества Вооруженных сил, Национальной полиции и органов судебно-медицинской экспертизы были установлены личности погибших боевиков. После проведения необходимых следственных действий и ДНК-экспертизы найдены родственники погибших, которые проживают на временно оккупированной территории Луганской области.

Останки тел военные передали родственникам погибших.