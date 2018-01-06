Украинские военные передали родственникам тела погибших на Луганщине боевиков
Тела передали после проведения необходимых экспертиз.
Украинские военные накануне Рождества передали родственникам тела погибших боевиков, найденные осенью прошлого года на Луганщине. Об этом сегодня пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.
Читайте такжеРоссийская сторона и боевики блокируют поиск и эвакуацию тела украинца на Донбассе
На КПВВ "Станица Луганская" в рамках гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200" состоялась передача останков тел погибших, вероятно, представителей незаконных вооруженных формирований. Их в сентябре прошлого года нашла поисковая группа гражданско-военного сотрудничества вблизи города Счастье Луганской области.
В результате тесного межведомственного сотрудничества Вооруженных сил, Национальной полиции и органов судебно-медицинской экспертизы были установлены личности погибших боевиков. После проведения необходимых следственных действий и ДНК-экспертизы найдены родственники погибших, которые проживают на временно оккупированной территории Луганской области.
Останки тел военные передали родственникам погибших.