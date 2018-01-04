Освобожденный из плена Козловский: в "ДНР" не знают, что такое "русский мир", но защищают эту идею

Религиовед Игорь Козловский после освобождения из плена боевиков в Донецке рассказал о ситуации в оккупированном городе в интервью Радио Свобода.

"Это разные миры, это разное мировоззрение, я даже сказал бы, что речь идет об иной конструкции мира, и за те три года, которые уже прошли, а это довольно много времени, успело вырасти новое поколение молодых людей, которые конструктивно мыслят по-другому. [...] Все началось, когда им было 15 лет, а сейчас им 18. Они отправляются служить в вооруженные силы так называемых республик, они делают это вполне осознанно, они берут в руки оружие для того, чтобы, как они говорят, защищать свои интересы, свои идеи", - рассказал Козловский.

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"Сейчас большинство в основном только выживает, потому что у людей нет работы, а военная служба – это то место, где они имеют возможность заработать деньги. И это делается специально, потому что в так называемых вооруженных силах есть потребность в молодых людях, и им приходится повышать заработную плату. А что касается идеи, когда меня пытали, у меня был мешок на голове, они кричали про "русский мир" и это такая мифологема, идеологема, которую они придумали... они не знают, что это такое, но вот эти слова про русский мир они постоянно повторяют", - утверждает ученый.

"Это ужас, беспредел, какая-то фантасмагория. Это все было ирреальным. Я до конца не смог понять - зачем?" - так охарактеризовал Козловский два года в плену.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали срок наказания в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.

Среди них был Игорь Козловский. Его задержали боевики в конце января 2016 года и "осудили" в мае 2017 года. На момент ареста Игорь Козловский преподавал религиоведение в Донецком национальном техническом университете, а также был президентом Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений. 25 лет он проработал в Донецкой областной государственной администрации в качестве советника по делам религий.

После освобождения намерен продолжать заниматься научной и преподавательской деятельностью, в том числе и участвовать в международных проектах. При этом допускает, что когда-нибудь ему удастся снова преподавать и в Донецке.