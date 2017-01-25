Оккупанты на Донбассе 55 раз обстреляли позиции сил АТО, один украинский военный ранен - штаб

Российско-оккупационные войска на Донбассе в минувшие сутки 55 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

В частности, на Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Талаковку, Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку, Павлополь. По Широкиному, Гнутовому и Лебединском неоднократно вели огонь снайперы.

«На Луганском направлении из 122-миллиметровой артиллерии и 120 миллиметровых минометов боевики обстреляли Новозвановку и Троицкое. Из 82 миллиметровых минометов обстреляли Богуславское. По Троицкому также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

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На Донецком – из 120 миллиметровых минометов обстреляли Невельское, с 82-миллиметровых минометов Авдеевку, из гранатометов и стрелкового оружия Луганское, Зайцево, Каменку и Авдеевку.

В общем, за минувшие сутки произошло 55 обстрелов. Одного нашего военного было ранено.

Как сообщал УНИАН ранее, трасса, которая ведет к Горловке, находится полностью под контролем украинских военных.

Об этом рассказал военнослужащий Вячеслав Власенко, известный по позывным "Филин", что на главе 46-го отдельного батальона спецназначения "Донбасс-Украина" освобождал от террористов Новолуганське.

"И любые перемещения (на трассе - ред.) мы видим и держим под контролем", - заявил он, добавив, что "если там будет идти бронетехника, военная техника, она будет уничтожена". Кроме того, отметил военный, на сегодня ВСУ выровняли Светлодарскую дугу, это уже "почти сплошная ровная линия".