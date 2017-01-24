ВСУ взяли под контроль трассу до Горловки - военный

Об этом в интервью ТСН рассказал военнослужащий Вячеслав Власенко, известный по позывному "Филин", который во главе 46-го отдельного батальона спецназначения "Донбасс-Украина" освобождал от террористов Новолуганское.

Читайте также"Пехота прошагала, а "третья сила" поддержала": ВСУ вплотную подошли к Дебальцево - волонтер

"И любые перемещения (на трассе - Ред.) мы видим и держим под контролем", - заявил он, добавив, что "если там будет идти бронетехника, военная техника, она будет уничтожена".

Кроме того, отметил военный, на сегодняшний день ВСУ выровняли Светлодарскую дугу, это уже "почти сплошная ровная линия".

Ранее УНИАН сообщал, что Стахановское направление – не единственное место, где украинские войска заставили врага отступить. Зона ответственности 46-го батальона "Донбасс-Украина" с другой стороны Светлодарского водохранилища. Раньше здесь украинских войск не было. Теперь и на Горловском направлении есть несколько новых укрепленных районов. Группа технически и незаметно вышла на эту позицию. Заняла оборону. Лишь на следующий день боевики поняли, что здесь им буквально перекрыт кислород.