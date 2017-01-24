В течение суток боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, ранен один военный – штаб
С начала суток оккупанты 24 раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции, один украинский военный был ранен.
Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00.
«Всего состоялось 24 обстрела. Одии наш военный ранен», - отмечается в сообщении.
Штаб информирует, что на Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку. По Широкино неоднократно вели огонь снайперы.
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На Луганском направлении из 122-миллиметровой артиллерии и 120-миллиметровых минометов боевики обстреляли Новозвановку и Троицкое. По Троицкому также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
На Донецком – из 82-миллиметровых минометов – Авдеевку, а из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Луганское и Зайцево.