Заместитель командира 53 бригады задержан за продажу боеприпасов в зоне АТО

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры. "Следователями Главной военной прокуратуры совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины проведена спецоперация в зоне АТО, по результатам которой выявлен во время сбыта боеприпасов заместитель командира 53 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

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Установлено, что этот военный, "в течение июня-июля 2016 года с целью личного обогащения сбыл гражданскому лицу более 5 тыс. единиц боеприпасов (патроны калибра 7,62 мм и 5,45 мм, гранаты РГД-5), за что получил 66 800 грн".

"Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса ("похищение военным служебным лицом боевых припасов со злоупотреблением служебным положением, совершенное в условиях особого периода"; "сбыт боевых припасов") и применения меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.