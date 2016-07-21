На Донбасс прибыло подразделение российских снайперов с новейшими винтовками - разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Украинская военная разведка сообщает, что в район Светлодарска прибыло подразделение российских снайперов. Это 12 военнослужащих с новейшими снайперскими винтовками калибра 12,7 мм", - сказал Лысенко.

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"По информации разведки, с целью введения сил Антитеррористической операции в заблуждение, на линии фронта Донецк-Докучаевск противник применяет мобильные громкоговорящие станции ЗС-88 на базе БТР-80, которые имитируют звуки движения колонн тяжелой техники", - добавил Лысенко.