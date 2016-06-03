Сегодня боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, повредили жилые и социальные объекты – штаб АТО

В частности, ночью российские наемники осуществляли обстрелы неподалеку Марьинки и Красногоровки из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм. Впоследствии враг задействовал еще и артиллерийские системы калибра 122 мм. Повреждены 3 дома местных жителей, общежитие, здание техникума и сети электроснабжения.

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В течение суток противник дважды открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов в районе Новотроицкого и продолжал прибегать к вооруженным провокациям на Мариупольском направлении. Там боевики обстреливали опорные пункты сил АТО возле Березового, Широкино и Гранитного из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

В районе Павлополя российские наемники били из автоматических гранатометов и минометов калибра 82 мм.

В Луганской области возле Станицы Луганской, боевики обстреливали украинских воинов из автоматических гранатометов, а недалеко от Новоалександровки из крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал УНИАН, 2 июня около полуночи над селом Смоляниново Новоайдарского района (17 км от Северодонецка) украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат террористов.