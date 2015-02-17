Россия перебросила на Луганщину 12 БМП и 54 грузовика с боеприпасами - штаб АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

По его словам, несмотря на объявление режима прекращения огня, противник готовится к активным боевым действиям. По оперативным данным, через пгт Изварино Луганской области на территорию Украины зашло 12 БМП и 54 грузовика с боеприпасами, сказал Лысенко.

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Также он сообщил, что на протяжении минувших суток на Мариупольском направлении был зафиксирован полет одного российского беспилотника-разведчика, а сегодня в Азовском море за 40 м от берега у населенного пункта Ялта Донецкой области найден сбитый украинскими военными российский беспилотник.

Ранее УНИАН сообщал, что, по информации координатора группы «Информационное сопротивление» народного депутата Дмитрия Тимчука, по Луганску прошла колонна бронетехники и буксируемой артиллерии боевиков.