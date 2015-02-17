Через Луганск проследовала колонна бронетехники и буксируемой артиллерии боевиков - Тымчук

Через Луганск на его восточную окраину проследовала колонна бронетехники боевиков.

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Через Луганск проследовала колонна буксируемой артиллерии противника, прибывшая с северного направления. В составе колонны - порядка 25 единиц техники и 220-250 чел. личного состава", - говорится в сообщении.

Одновременно зафиксировано выдвижение артиллерийской группы российско-террористических войск в район Первомайска. В составе артгруппы - 2 батареи (одна батарея буксируемых 122-мм гаубиц Д-30, вторая - САУ 2С1 «Гвоздика»).