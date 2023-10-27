Отмечается, что целями злоумышленников были серверы веб-почты Roundcube.

Компания ESET — лидер в области информационной безопасности — обнаружила использование новой уязвимости на сервере веб-почты группой киберпреступников Winter Vivern. Согласно данным телеметрии ESET, целями злоумышленников были серверы веб-почты Roundcube, которые принадлежат государственным учреждениям и аналитическому центру в Европе. Поэтому специалисты ESET рекомендуют поскорее обновить веб-почту Roundcube до актуальной версии.

Исследователи ESET обнаружили уязвимость 12 октября 2023 года и сразу сообщили об этом компании Roundcube, которая исправила ее и выпустила обновление безопасности вскоре после этого — 14 октября 2023 года.

"Winter Vivern представляет угрозу для государственных учреждений в Европе из-за достаточно последовательного проведения фишинговых атак, а также из-за отсутствия регулярного обновления большого количества Интернет-приложений, несмотря на наличие у них уязвимостей", — объясняет Мэтье Фау, исследователь ESET.

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Уязвимость CVE-2023-5631 может использоваться хакерами удаленно с помощью отправки специально созданного сообщения электронной почты. "На первый взгляд электронное письмо не выглядит вредоносным, однако в исходном коде HTML в конце есть тег SVG, который содержит закодированный вредоносный компонент", — комментирует исследователь ESET.

Отправляя специально созданное сообщение электронной почты, злоумышленники могут загружать произвольный код JavaScript в окне браузера пользователя Roundcube. Жертвам достаточно просмотреть вредоносное сообщение в браузере. Основной компонент JavaScript может передавать сообщения электронной почты пользователя на командный сервер киберпреступников.

Стоит отметить, что Winter Vivern — это группа кибершпионов, которая действует по крайней мере с 2020 года и нацелена на правительственные учреждения Европы и Центральной Азии. Чтобы скомпрометировать свои цели, злоумышленники используют вредоносные документы, фишинговые веб-сайты и специальный бэкдор PowerShell.

В связи с опасностью распространения подобных угроз в дальнейшем специалисты ESET рекомендуют регулярно обновлять все программы до актуальной версии, в дополнение к паролям использовать многофакторную аутентификацию для входа в аккаунты и установить решения для защиты компьютеров и мобильных устройств от различных угроз, включая программы-вымогатели, фишинг-атаки и другие виды вредоносных программ.

О компании:

ESET — эксперт в сфере защиты от киберпреступности и цифровых угроз, международный разработчик решений по ИТ-безопасности, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основана в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.