В Коблево во время купания в море от взрыва погиб мужчина, есть раненые

Мужчина купался в море, несмотря на запрет.

В селе Коблево Николаевской области во время купания в море в результате взрыва погиб мужчина, еще две женщины, находившиеся на берегу, получили ранения. Об этом сообщил руководитель Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов.

По его информации, в море взорвался взрывоопасный предмет. 45-летний мужчина, находившийся в воде, погиб.

"Две женщины, которые в этот момент находились на берегу, получили ранения. 47-летней женщине оказали медицинскую помощь на месте. 63-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести", – рассказал чиновник.

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Он отметил, что этой трагедии можно было избежать, ведь участок побережья был огорожен и обозначен предупреждениями о минной опасности.

Решетилов подчеркнул, что в пределах Николаевской области купание в море запрещено и находиться в воде крайне опасно.

Гибель отдыхающей на пляже в Одессе

23 июня во время дронной атаки на одном из центральных пляжей Одессы погибла 26-летняя отдыхающая. 39-летний мужчина получил ранения и был доставлен в больницу.

На этом пляже работали предприниматели, сдающие в аренду шезлонги, но впоследствии выяснилось, что официально на тот момент этот пляж не был открыт.

Представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что в акватории Черного моря наблюдаются различные виды взрывоопасных устройств. Среди них – мины, попавшие в акваторию в результате военной агрессии РФ, и взрывоопасные предметы, оказавшиеся в воде в 2023 году после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

По его словам, в целом в море находятся сотни мин, поэтому испытывать судьбу не стоит.

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