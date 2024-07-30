На днях поведение заместителя министра образования Михаила Винницкого вызвало скандал. На совещании по решению проблемных вопросов пребывания украинских граждан за рубежом топ-чиновник сравнил украинских ученых и студентов в Польше с бомжами.

Об этом говорится в статье Lenta.UA.

"Во время совещания по решению проблемных вопросов пребывания украинских граждан за рубежом под председательством вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук неожиданно отличился заместитель министра образования Михаил Винницкий. Во время своего выступления он сравнил украинских ученых и студентов в Польше с бомжами", - говорится в материале.

Видео дня

Как рассказал доктор гуманитарных наук по лингвистике, доцент кафедры языкознания Института славистики им. Польской академии наук Павел Левчук, который принимал участие в совещании, такие выходки господина Винницкого шокировали всех.

"Сегодня заместитель министра - господин Михаил Винницкий - сказал такие слова, что независимо от того, студенты из Украины в Польше, учителя в школах и ученые учатся или бомжуют, для Украины они не студенты, не учителя и не ученые. Я не знаю почему ученых сравнили с бомжами. Может мы плохо выглядим, может надо было надеть парадный костюм, хотя сам господин был в рубашке, может", - отметил господин Левчук.

Председательствующая на совещании вице-премьер-министр Ирина Верещук сказала Винницкому следующее: "господин Михаил, прекратите, потому что это выглядит ничтожно".

Стоит отметить, что вопрос никчемности заместителя министра образования почему-то до сих пор не стал предметом исследований руководства Кабмина. Как и его двойное гражданство. Напомним, господин Винницкий, который в одном из интервью назвал "Украину - страной возможностей", так и не отказался от канадского гражданства. В 2020 году при пересечении госграницы Винницкий, который тогда возглавлял секретариат Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО), предоставлял паспорт гражданина именно Канады.

Также Винницкий, когда он был секретариатом Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, взял свою жену к себе на работу и премировал ее. Тогда НАПК выявило признаки коррупционных нарушений в действиях действующего заместителя главы МОН, а суд признал чиновника виновным, но впоследствии дело все равно закрыли.