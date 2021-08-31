Заместитель городского головы Владимир Бондаренко говорит, что это решение будет способствовать созданию условий для защиты и охраны исторических зданий.

По инициативе лидера "УДАРа" Виталия Кличко в столице ввели мораторий на реконструкцию и/или капитальный ремонт с изменением объемно-пространственных параметров исторических зданий ХІХ-ХХ века с целью предотвращения их уничтожения.

Об этом сообщает официальный сайт Киеврады. Решение поддержали 99 депутатов.

По словам заместителя городского главы – секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, за последние три года от Киевской городской государственной администрации в Министерство культуры и информационной политики Украины было направлено представление о занесении 1 542 памятников и вновь выявленных объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, но пока включено лишь 73 объекта. Важно защитить исторические здания ХІХ-ХХ века на территории города Киева, которым может грозить уничтожение или повреждение.

"Невозможно защитить дома без статуса, до сих пор 1 469 объектов не включены в реестр, поэтому по поручению Киевского городского главы Виталия Кличко на заседании Киевсовета внесен этот проект решения на временный запрет (мораторий) на реконструкцию и/или капитальный ремонт с изменением объемно-пространственных параметров исторических зданий до полного исследования и определения исторической и культурной ценностях этих объектов согласно Закону Украины "Об охране культурного наследия". Исторические здания необходимо защитить от уничтожения, ведь это архитектурное наследие Украины", – отметил Владимир Бондаренко.

Заместитель городского главы добавил, что это решение будет способствовать созданию условий для защиты и охраны исторических зданий на период их выявления и исследования, четкого определения охранного статуса таких объектов, сохранения исторической самобытности города, защиты его традиционного характера среды, а также популяризации культурного наследия.

Автор: Григорий Бондарь