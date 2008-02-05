25-летняя женщина на ”Фольксвагене” сбила школьника и скрылась с места ДТП

В Житомире 25-летняя местная жительница сбила на "Фольксвагене" школьника и скрылась с места происшествия.

Об этом УНИАН сообщила сотрудник ЦОС УМВД Украины в Житомирской области Ольга НОМЕРЧУК.

"За сутки на автодорогах Житомирской области зафиксировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и трое были травмированы", - сказала О.НОМЕРЧУК.

Также она рассказала, что вчера в 16.15 в Житомире, на перекрестке водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода, 1997 г.р., ученика одной из школ, который пересекал проезжую часть. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся. При этом О.НОМЕРЧУК уточнила, что работники Госавтоинспекции установили, что наезд совершила водитель автомобиля "Фольксваген". В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения.

Всего за сутки работники Госавтоинспекции на автодорогах Житомирской области зафиксировали 870 нарушений правил дорожного движения, задержаны 53 водителя в состоянии алкогольного опьянения.