В Киеве накрыли конвертационный центр

В Киеве в рамках операции «Фирма» сотрудники главного отдела налоговой милиции ГНИ в Печерском районе совместно с работниками ГУ СБУ в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, который проводил сделки с миллионными суммами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Киеве, нелегальную финансовую сеть создал 30-летний киевлянин. За короткое время он зарегистрировал около 10 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Под видом оплаты несуществующих товаров и услуг легальные коммерческие предприятия отмывали здесь сокрытые от налогообложения деньги, перечисляя их на банковские счета фиктивных фирм.

Офис центра находился в центре города в Лабораторном переулке, а конвертаторы разъезжали на престижных джипах. Собственно, из одного такого автомобиля оперативники изъяли более 250 тыс. грн., сообщили в пресс-службе.

Счета фиктивных фирм, которые находились в 6 банках города, заблокированы. В ходе операции милиция изъяла уставные документы и печати фиктивных предприятий, компьютеры и бланки чистых платежных поручений с подписями должностных лиц.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Всего с начала года работниками налоговой милиции столицы выявлено 10 конвертационных центров и более 160 фиктивных фирм.