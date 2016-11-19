Перешедший на сторону Украины бывший ФСБшник Богданов рассказал подробности своего похищения (видео)

Видеозапись опубликовало издание Радио Свобода.

Богданов назвал свое освобождение победой над чекистской машиной, и этим может гордиться СБУ.

Также экс-ФСБшник, перешедший на сторону Украины, рассказал некоторые детали своего похищения. Так, кадровые ГРУшники радовались тому, что его взяли.

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"Давали команду на убийство. Ты сидишь рядом и видишь всех этих действующих лиц. Понимаешь: реально убили бы. Реально каждый момент я был пьян от этих наркотиков, которые разводили с этими шприцами... С другой стороны, гордость, что СБУ сработала. Это победа - одолеть чекистскую машину", - рассказал Богданов.

Как сообщал УНИАН, к столичным правоохранителям обратились друзья и знакомые Богданова и заявили, что последний раз общались с ним 12 ноября. С того времени на связь он не выходил. Полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения Богданова по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

18 ноября Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и Генеральной прокуратурой предотвратила вторую попытку похищения и убийства бывшего сотрудника ФСБ РФ, а ныне участника АТО Ильи Богданова.