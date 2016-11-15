Бывший ФСБшник, перешедший на сторону Украины, перед исчезновением жаловался на угрозы и хотел уехать в Европу (видео)

Связь с бывшим разведчиком ФСБ, который год назад официально стал украинцем, оборвалась в субботу, говорится в сюжете ТСН.

Илья Богданов не отвечает на звонки, не реагирует на смс-ки. Его друг говорит: вместе они планировали открыть кулинарный бизнес, за сутки до исчезновения ездили искать место для торговли.

"Смотрели, где можно открыть кафе. Когда мы уже все посмотрели, он говорит: "Ну все, я побежал. У меня дела, давай там встретимся завтра". У нас очень большой перечень дел, которые нужно было сделать на субботу и воскресенье и как бы - человека нет", - говорит Антон Логинов, товарищ Богданова.

О своем новом увлечении - продавать пирожки - Илья делился и на своей странице в Facebook месяц назад. Тогда же он сменил и место жительства - переселился в отель при Михайловском монастыре. Иногда ночевал у друзей.

Ненавистник путинского режима приехал в Киев летом 14-го и стал первым офицером ФСБ, который открыто перешел воевать за свободную Украину. Отслужив в АТО, Богданов боялся за свою жизнь и жаловался друзьям на слежку.

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"Очень переживал за свою жизнь. Говорил, что за ним следят. Квартиру, которую снимал, покинул буквально за сутки. Продал быстро машину и говорил, что, возможно, ему прийдется ехать в Европу. У меня есть такая надежда, что он уехал и вернется", - говорит волонтер и друг россиянина Евгения Прокопенко.

Она познакомилась с Богдановым на столичной автомойке, где он все лето стирал ковры. Его напарник вспоминает, что угрозы парню приходили даже на рабочий телефон. Уволился Илья внезапно. Напарник говорит, что накануне неизвестный привез ему подарок - ноутбук, на котором кто-то записал ролик с подробностями, как именно его уничтожат за измену России.

"Я сам видел: приехал какой-то поклонник с луганскими номерами на "Шевроле Лачети". При мне это было. Ильюха с ним поговорил. Говорит: "Приехал поклонник. Вот тебе подарок на день рождения", - рассказывает напарник Богданова.

Своим в Украине он так и не стал, - бывшему офицеру ФСБ доверяли не все. Для России же он стал врагом. В версию, что мог вернуться домой - побратимы Ильи сразу отклоняют и предполагают, если и окажется в России, то силой.

По факту исчезновения полиция открыла уголовное производство - по статье умышленное убийство. "Мы должны найти его и тогда будем говорить, или это было связано с угрозами, или это, возможно, какой-то его лично принципиальный такой шаг исчезнуть на несколько дней", - говорит пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик. Контакты с матерью Богданова, которая осталась во Владивостоке, есть у его друзей есть, но пока о пропаже единственного сына ей не говорят. Потому что тоже верят - Илья скоро вернется живым.