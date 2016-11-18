Силовики нашли бывшего ФСБшника Богданова, который перешел на сторону Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак во время совместного брифинга с генеральным прокурором Юрием Луценко.

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«Операция, которую мы провели, она связана с намерениями организованной преступной группы, руководимой из-за рубежа, ничего нового, пожалуй, не скажу – из России, организовать похищение и убийство на сегодня мирного гражданина Украины. Не осталось незамеченным, и вы много об этом писали и говорили, похищение или исчезновение на сегодня известного блогера Ильи Богданова, бывшего сотрудника ФСБ РФ, который, оценив ситуацию, бросив свое ФСБ, приехал в Украину», - сказал Грицак.

По словам руководителя СБУ, Богданов пошел воевать на Донбасс за Украину, а «такие вещи россияне не прощают».

«И это уже вторая попытка похищения и убийства этого человека. В феврале прошлого года мы предотвратили такую попытку, был задержан киллер, который в октябре прошлого года получил 8,5 лет тюрьмы и сейчас отбывает наказание», - сказал он.

Как отметил Грицак, этот киллер был завербован работником ФСБ РФ в Белгороде, и «он давал признательные показания потом».

Как сообщал УНИАН, к столичным правоохранителям обратились друзья и знакомые Богданова и заявили, что последний раз общались с ним 12 ноября. С того времени на связь он не выходил. Полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения Богданова по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.