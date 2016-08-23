В Одессе на Потемкинской лестнице развернули 25-метровый флаг Украины (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, полотнище развернуто ко Дню Государственного флага в рамках Вышиванкового фестиваля, который проходит в Одессе 20-24 августа.

Читайте такжеВ Днепре здание горсовета украсили 300 национальными флагами (фото)

В акции приняли участие около 100 человек, среди которых – волонтеры и курсанты Одесского военно-морского лицея.

Церемония сопровождалась выступлением оркестра Военно-морских сил Украины.

Как пояснила УНИАН пресс-секретарь фестиваля Дарья Полякова, длина флага (25 м) соответствует возрасту Украины. «Полотнище сшито из множества лоскутов. Потом мы разделим его снова на отдельные фрагменты, которые отдадим волонтерам», - сказала Полякова.

Волонтеры используют патриотические лоскуты, например, в качестве подарков бойцам АТО.