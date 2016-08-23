Сегодня во всех воинских частях Украины подняли Государственный флаг

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, об этом в ходе торжественной церемонии поднятия флага, которая состоялась перед зданием оборонного ведомства, сказал первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.

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«Традиция почитания символа нашего государства в Минобороны берет начало в 2004 году. Проведение торжественного ритуала поднятия Государственного флага Украины является символическим, этот ритуал сплачивает украинцев», - подчеркнул Руснак.

В мероприятии также приняли участие члены коллегии министерства, руководители структурных подразделений Минобороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Флаг Украины перед зданием Минобороны был торжественно поднят на флагштоке под звуки Государственного гимна и салюта из стрелкового оружия.

Завершилась церемония прохождением торжественным маршем военнослужащих подразделения почетного караула Минобороны.

День Государственного флага отмечается ежегодно 23 августа.

День флага Украины был установлен в честь многовековой истории создания украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины, согласно указу второго президента Украины Леонида Кучмы от 23 августа 2004 года.

В 2009 году третий президент Украины Виктор Ющенко внес изменения в этого указа, основав ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.