Порошенко в Харьковской области передаст военным очередную партию техники и оружия
Президент Петр Порошенко сегодня передаст военным очередную партию техники и оружия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сообщил во время церемонии поднятия Государственного флага на Софийской площади в Киеве.
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«Сейчас прямо отсюда, из Святой Софии, я отправляюсь к линии фронта, отправляюсь, чтобы поздравить с Днем Государственного Флага и юбилеем, 25-летием нашей украинской Независимости, тех, кто является главным гарантом нашей свободы, свободы, демократии и государственной самостоятельности», - сказал он.
По словам Порошенко, сегодня состоится «передача армии еще одной крупной партии военной техники и оружия».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, Порошенко около 12.00 прибудет на военный аэродром в Чугуево Харьковской области, где примет участие в торжественной церемонии передачи около 150 единиц оружия и военной техники Вооруженным силам Украины.
Кроме того, на аэродроме президент проведет церемонию награждения государственными наградами военнослужащих ВСУ и других военных формирований.
После этого глава государства в Башкировке под Чугуево побывает на учебных стрельбах на военном полигоне.