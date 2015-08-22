Танки, "Грады" и "Хаммеры": Порошенко передаст украинской армии 170 единиц техники

Президент Украины Петр Порошенко вручит личному составу Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям вооружения и военную технику, изготовленную или восстановленную предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины. Событие состоится в в Чугуеве Харьковской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

В плане проведения мероприятий предусмотрено вручение государственных наград военнослужащим - участникам АТО; церемония вручения вооружения и военной техники личному составу Вооруженных Сил Украины (вручения сертификатов на изготовленную, модернизированную и восстановленную технику).

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Подразделениям Вооруженных Сил Украины будет вручаться 170 единиц техники, среди которой : 25 танков БМ Булат, Т-64, Т-72, Т-80; 7 БМ-21 «Град», 5 — ЗРК «ОСА»; 5 самоходных минометов Пион-2с7; 7 единиц САУ «Гвоздика 2с1»; 20 автомобилей «Хаммер»; 20 единиц боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-1; 15 единиц пушек МТ-12 и МСТА—Б"; 30 тягачей КРАЗ, 25 бортовых автомобилей КРАЗ; 10 тягачей МАЗ и другие образцы вооружения и военной техники.

По окончанию мероприятия состоится осмотр вооружения и военной техники, участники мероприятия будут наблюдать за маршем колонн техники, которая будет отбывать в места дислокации подразделений для выполнения задач службы, в том числе и для выполнения боевых задач.