Несанкционированного вмешательства в работу системы е-декларирования не было - глава НАПК

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

"Несанкционированного вмешательства в работу системы электронного декларирования 19.08.2016 не было. Подача декларации Рябошапки Р. Г. в систему была осуществлена с помощью действительной электронной цифровой подписи, не принадлежащей члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Рябошапке Руслану Георгиевичу", - написала Корчак.

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Она также отметила, что файл подписи этой декларации содержит гиперссылки на аккредитованный центр сертификации ключей Государственного предприятия "Украинские специальные системы".

Как уточнила руководитель НАПК, в состав комиссии входили специалисты всех заинтересованных сторон: НАПК, ПРООН, разработчика ООО "Миранда" и представители общественности - консультанты народного депутата Украины Павла Костенко.

Ранее УНИАН сообщал, что Национальное агентство по предотвращению коррупции начало служебную проверку по факту фальсификации декларации о доходах члена НАПК Руслана Рябошапки в системе электронного декларирования доходов госслужащих. Глава агентства подчеркнула, что о взломе системы речь не идет.