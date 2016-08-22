НАПК начало служебную проверку из-за фейковой е-декларации Рябошапки

Об этом сообщила глава НАПК Наталья Корчак в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Корчак, в ходе проверки были взяты объяснения специалистов отделения НАПК по защите информации и финансового мониторинга.

Глава агентства подчеркнула, что о взломе системы речь не идет.

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Как сообщал УНИАН, 19 августа депутат из фракции «Народный фронт», советник главы МВД Антон Геращенко и народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник заявили, что в государственном реестре электронных деклараций зарегистрирована фальшивая декларация от имени члена НАПК Руслана Рябошапки, в которой сообщается о получении им 20 млн грн от фиктивной коммерческой компании.

Компания-разработчик опровергла факт наличия "дыры" в системе.

"Это не хак. Профанация. Система находится в опытной эксплуатации. Разрешено использование тестовых ключей ЭЦП", - написал представитель "Миранды" Михаил Кавун на своей странице в Facebook.

По его словам, эта возможность будет автоматически заблокирована при переходе системы в промышленную эксплуатацию, который должен состояться 1 сентября.

15 августа глава НАПК Корчак Наталья заявила, что в Украине ровно в 00:00 официально начала работать система электронного декларирования. Вместе с тем эта система начала работать без предусмотренной законом сертификации. В Госспецсвязи заявили о невозможности проведения сертификации системы электронного декларирования через недостатки, допущенные и не исправленные разработчиками этой системы.

18 августа глава НАПК сообщила, что во время рабочего совещания у президента Украины Петра Порошенко принято решение, что Госспецсвязи должна выдать сертификат технической безопасности для е-декларирования до 31 августа. Также она уточнила, что чиновники будут подавать электронные декларации о доходах с 1 сентября.