В Раде предлагают наказывать телеканалы за сотрудничество с Кремлем или сепаратистами

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Причиной стала переписка журналистов некоторых каналов с московскими кураторами и представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", что недавно попала в сеть.

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Служба безопасности Украины проверит обнародованную в интернете переписку.

В Нацсовете говорят, что это не вопрос нарушения закона, потому что нет закона о наказании "за общение с сепаратистами и представителем украинских СМИ".

Глава комитета по вопросам свободы Виктория Сюмар сообщила, что инцидент с перепиской будут рассматривать на первом заседании.

Как сообщал УНИАН, ранее в Интернете появилась переписка сотрудницы так называемого министерства государственной безопасности "ДНР" Татьяны Егоровой с российским журналистом Леонидом Муравьевым, а также сотрудниками каналов "Интер" и "Донбасс". Согласно выложенной в сеть переписке, сотрудники каналов "Интер" и "Донбасс" согласовывали свои материалы с представителями "ДНР".

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Глава МВД Арсен Аваков объяснил, что таким образом российские журналисты, которые формировали информационную политику "Интера", выполняли заказ Кремля по информационному уничтожению тех, кого российское руководство считает своими главными врагами: "С высокой вероятностью можно сказать, что подобные заказы отрабатывались и другими пророссийскими средствами массовой информации, которые и до сих пор достаточно уверенно чувствуют себя в Украине".