В МВД рассказали о главных мишенях для черного PR в "темниках" сотрудников "Интера"

Главными "мишенями" российской пропаганды в работах "интеровцев" должны были стать Александр Турчинов, Арсений Яценюк и Арсен Аваков. Об этом глава МВД Арсен Аваков написал в своем Facebook.

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"Анализ переписки резидента Кремля Марии Столяровой и Леонида Мураева, которые работали на телеканале "Интер" со своими московскими кураторами и руководителями "ДНР", обнаружил главные мишени российской пропаганды. Так, в августе 2015 года, среди антиукраинских заказов, что получили Столярова и Мураев, было и задание организовать волну черного PR против ряда украинских политиков", - написал Аваков.

По его информации, первым в этом "темнике" был пакет материалов на секретаря СНБО Александра Турчинова.

"Также в заказе стоят фамилии со скомпонованной российскими профи грязью, на экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка, министра внутренних дел Арсена Авакова, председателя комитета ВРУ по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, председателя комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского и других", - говорится в сообщении.

Аваков объяснил, что таким образом российские журналисты, которые формировали информационную политику "Интера", выполняли заказ Кремля по информационному уничтожению тех, кого российское руководство считает своими главными врагами: "С высокой вероятностью можно сказать, что подобные заказы отрабатывались и другими пророссийскими средствами массовой информации, которые и до сих пор достаточно уверенно чувствуют себя в Украине".

"Нацсовету по телевидению и радиовещанию. Конечно, за такое не надо лишать лицензии ТРК "Интер" - надо грамоты давать - с гербом .. с российским. Займите позицию - Не прячьтесь", – призвал членов Нацтелерадио Аваков.

Также на странице Авакова была обнародована концепция ролика, который должен создавать имидж антикоррупционера для политика Дмитрия Добродомова. В подписи к фото журналист Марина Данилюк-Ермолаева отмечает, что документ открылся в том же пакете, что переписка пропагандистов Столяровой и Мураева с "Интера".



Как сообщал УНИАН, ранее в Интернете появилась переписка сотрудницы так называемого министерства государственной безопасности "ДНР" Татьяны Егоровой с российским журналистом Леонидом Муравьевым, а также сотрудниками каналов "Интер" и "Донбасс". Согласно выложенной в сеть переписке, сотрудники каналов "Интер" и "Донбасс" согласовывали свои материалы с представителями "ДНР".